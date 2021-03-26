梵高一未公开画作拍出超1300万欧元

哈通社/努尔苏丹/3月26日-- 据中国央视网报道，当地时间25日下午，苏富比拍卖行在法国巴黎举办的一场拍卖会上，荷兰后印象派画家梵高的一幅未曾公开的油画作品经两次竞价，最终以1125万欧元的价格拍出，加上佣金后总价值超过1309万欧元。

事实上，在第一次竞价时该画作是以1400万欧元的价格被一名网络买家拍得。但之后苏富比拍卖行称其网络竞价系统当时出现了故障，因此又重新进行了第二次竞价。

这幅名为《蒙马特街景》的作品创作于1887年，表现的重点是当时巴黎北部蒙马特街区一处已作为景观的风车。梵高于1886年3月来到巴黎，与其兄弟提奥同住。之后他接触到不少居住在巴黎的艺术家，并逐步受到当时艺术先锋派的影响。在创作《蒙马特街景》时，梵高就一改其早期作品中的暗色调，转而采用更为鲜活和丰富的色彩结构。

苏富比拍卖行提供的资料显示，这幅作品大约在1915年到1920年之间被法国的一位私人藏家获得，之后在其家族当中传承，从未公开展出。画作的真实性已由荷兰阿姆斯特丹的梵高博物馆鉴定，最初的估价在500万到800万欧元之间。