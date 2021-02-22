哈萨克斯坦在131个国家的创新水平排名中排第77位

哈通社/努尔苏丹/2月22日--据ranking.kz网站消息，在2020年创新水平排名中，哈萨克斯坦在131个国家中排名第77位。哈萨克斯坦的创新指数为28.6，高于吉尔吉斯斯坦，但低于俄罗斯、亚美尼亚和白俄罗斯等欧亚经济联盟国家。

排名前三的分别是瑞士、瑞典和美国。

创新水平的评级是世界各国创新发展的最完整指标。创新指数包括80个不同的变量，详细描述了处于不同经济发展水平的国家的创新发展。

该指数是通过两组指标得分的加权总和来计算的：

•进行创新的可用资源和条件（Innovation Input）；

•实施创新的实际成果（Innovation Output）。

根据第一组指标，哈萨克斯坦在131个国家中排名第60位，在第二组指标中排名第94位。

表征创新发展水平的所有80项指标分为7大类。其中，哈萨克斯坦在“机构结构”类别中有较高的指数，为69。该类别主要评估商业、政治环境和监管框架。

哈萨克斯坦的最低指标是“创意结果”类别：该指数仅为12.9，此类别包括无形资产、创意产品、服务和互联网创意。

【编译：阿拉依】