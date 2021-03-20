09:16, 20 三月 2021 | GMT +6
全国单日新增1310例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/3月20日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1310例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至3月20日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 230527人。
各地区新增情况如下：
阿拉木图市 - 29428 (+437),
努尔苏丹市 – 27808 (+280),
东哈州 - 22576 (+25),
巴甫洛达尔州 - 18734 (+46),
阿特劳州 - 17921 (+40),
卡拉干达州 - 16682 (+96),
阿克莫拉州 – 14796 (+53),
西哈州 – 14158 (+80),
库斯塔奈州 - 13344 (+44),
北哈州 - 12860 (+20),
阿拉木图州 - 12171 (+93),
奇姆肯特市 -6495 (+19),
江布尔州 – 6223 (+13),
阿克托别州 - 4660 (+46),
突厥斯坦州 – 4408 (+10),
曼格斯套州 - 4330 (+5),
克孜勒奥尔达州 - 3933 (+3)。