入境防疫：133名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/2月2日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年2月1日，有8班国际航班自马尔代夫、阿联酋、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯和阿塞拜疆飞抵哈萨克斯坦。

共有874名旅客抵达，其中741名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，133名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有2班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有166名乘客，141人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，25人没有证明；

-有5班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有573名乘客，466人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，107人没有证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有135名乘客，134人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，1人没有证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

在2021年1月31日自国外飞抵哈萨克斯坦的644名没有携带有效证明的哈国公民中，根据PCR检测结果显示，所有乘客的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



