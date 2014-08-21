埃博拉已致1350人丧生 利比里亚一隔离区骚乱

哈通社阿斯塔纳8月21日电，据中新社报道，世界卫生组织透露，在西非国家暴发近半年的埃博拉疫情已导致1350人丧生，且这个数字将不断攀升。此轮疫情的重灾区利比里亚目前情势失控，倒毙在首都蒙罗维亚大街上的一些尸体无人收走，隔离区的一些民众也惊恐过度与军警发生对抗。

世界卫生组织的最新数据显示，此轮埃博拉疫情已导致1350人死亡，其中利比里亚至少有576人死亡。世界卫生组织同时指出，因为边境的封锁及很多航空公司和海运公司取消前往疫区国的航班、航线，"这些国家面临供应短缺问题，缺乏汽油、食物和基本日常生活品"。据悉，在一些疫区，物价已经翻番。 埃博拉病毒被发现近40年来，仍无疫苗起效，也没有有效的治疗方法，目前各国的唯一对策就是对感染者进行隔离。利比里亚当局20日下令建起隔离栏，将大约5万名贫民隔离在位于西点半岛的一个拥挤的贫民窟中。当地数百名愤怒的贫民与警察和士兵发生冲突，抗议政府隔离该地区、并未能及时运走倒毙在街道上的死者遗体。民众还抗议首都蒙罗维亚其他地区的埃博拉病毒感染者也被收治到该地区，威胁到他们的生命安全。 另据报道，一名当地官员在武装人员的保护下重返隔离区想接走其家人，却被数百名民众包围在家中。后来安保部队进入后将这家人用汽车接走，并朝天鸣枪、发射催泪瓦斯驱散人群。 利比里亚总统瑟利夫表示，"我们已经不能控制埃博拉病毒的蔓延。"她宣布实施一些更严厉的隔离措施，下令"宵禁"，要求关闭电影院、夜总会等场所，并指责有些人藐视当局并坚持易引发病毒传播的传统葬仪。不过，在利比里亚民众看来，这些还远远不够。他们抱怨说，街道上的尸体很多是几个小时甚至几天后才被收走。 相比于利比里亚和塞拉利昂，最初报告此轮疫情的几内亚情况有所好转，新增感染人数和死亡人数都在下降。另外，西非大国尼日利亚也有望控制住疫情的传播。此前，尼日利亚报告了第五个死亡病例，死者是一位抗击埃博拉的医生。