韩国新增136例新冠确诊病例 累计21432例

哈通社/首尔/9月8日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部8日消息，截至当天0时，韩国较前一天0时新增136例感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，累计2.1432万例。

韩国疫情反弹后，单日新增确诊病例曾于上月27日飙升至400例以上，之后逐渐回落，本月3日以来连续六天保持在200例以下。

与前一天（119例）相比，当天新增确诊病例有所增加，但是这可能与检测数量有关。截至当天零时，前一天检测数量共1.4781万份，比6日多出9400多份。

按感染途径来看，当天新增病例中社区感染病例120例，主要集中在首都圈。此外，当天境外输入病例为16例，其中4例在入境检疫过程中确诊，12例在入境后隔离期内确诊。从来源地来看，印度、土耳其各4例，印尼3例，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、卡塔尔、塞内加尔各1例。

另外，当天新增5例死亡病例，累计死亡病例341例。重症患者151例，较前日减少11例。截至当天0时，治愈并解除隔离的病例新增339例，累计1.6636万例。正在接受隔离治疗的人数为4455例。迄今共有206.6078万人接受病毒检测，其中200.1276万人呈阴性，4.337万人在等待结果。