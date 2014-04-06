全球生活质量排名 英位居13超美日法

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，在最新全球生活质量指数榜上，英国超过美日法等国，名列前茅，但是人口过于肥胖，使其在健康指数中落后。

据《每日电讯报》报道，英国在最新国际生活质量"社会进步指数"排行榜上位列第13名，高于美国、日本、法国和意大利，以微弱劣势排在德国之后。 "社会进步指数"排行榜由美国哈佛大学商学院的迈克尔•波特教授（Prof Michael Porter）领导的经济学家小组撰写，旨在创造一个与国内生产总值GDP等经济指数不同的排行榜。 该指数综合从健康、住房、教育标准到水质量等多方面的统计数据。 来自世界卫生组织等机构的50多组数据被综合起来，组成一个单一指数。 在全球132个国家排名中，英国位居第13。 尽管英国的总排名靠前，但统计显示，英国是世界上最肥胖的国家之一，使其在健康指数方面落后，仅排在第37位，是西方国家中排位最低的。 官方数据显示，英国已经有四分之一人口超重，在132个国家中排名第109。 墨西哥是西方世界中肥胖比例最高的国家，美国紧随其后。 以长寿著称的日本是全球最健康的国家，其肥胖率不到英国的五分之一。 新西兰在综合指数中排行第一，随后是瑞士、冰岛、荷兰。 排在前10名的国家中包括4个斯堪的纳维亚半岛国家，而加拿大则是八国集团中排名最高的。 中国在综合指数中排在第90位。