北约正式终结阿富汗13年战事

哈通社阿斯塔纳10月27日电，据人民网援引法新社报道，北约10月26日正式终结在阿富汗的作战任务。北约驻阿富汗的美军和英军当天举行了交接仪式，向阿富汗军方移交美英两个军事基地，标志着美英自9.11恐怖事件后，在阿富汗的13年军事行动终结。但伊拉克的教训就在眼前，特别是在伊斯兰极端势力全球化的今天，塔利班和基地组织的反扑是接下来关注的焦点。

美国海军陆战队军人和英军士兵当天在他们各自的军事基地，最后一次降下并叠好他们的国旗，就此，标志着美军和英军队在阿富汗为期13年的任务正式结束。但是鉴于安全考量，美军与英军将不宣布他们撤离阿富汗的具体时间。

2001年9月11日，盘踞在阿富汗的盖达基地对纽约世贸大楼和华盛顿五角大楼发动袭击，造成近3000无辜者丧生。当时美国总统乔治•布什向塔利班政府发出最后通牒，令其交出基地组织领导人（包括本拉登），塔利班政府拒绝。于是美国及联军在10月7日，对阿富汗塔发起反恐战争，推翻塔利班政权，直到2011年5月1日将躲在巴基斯坦的本•拉登击毙，随即奥巴马宣布于当年7月开始从阿富汗撤军，逐步将保安任务移交给阿富汗政府军，并计划在2014年年底之前全部撤出。

由于美军2011年从伊拉克全部撤军后，该国伊斯兰国组织坐大的教训，本次美国与英国从阿富汗撤军后，塔利班和基地组织是否会重新卷土重来，令外界关注。