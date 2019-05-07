一架私人飞机在墨西哥坠毁机上13人全部遇难

哈通社/努尔-苏丹/5月7日 -- 据中新网消息，墨西哥官员表示，一架私人飞机日前从美国拉斯维加斯飞往墨西哥北部蒙特雷(Monterrey)时失去信号，于5月6日在墨北山区找到残骸，机上13人证实全数遇难。政府表示，天气不佳可能是造成飞机坠毁的原因之一。

据报道，墨西哥北部科阿韦拉州(Coahuila)政府发声明指出，透过空拍影像在北边的奥坎波市(Ocampo)偏远山区找到飞机残骸。当地电视频道发布照片显示，烧毁的飞机残骸碎片，散落在烧得焦黑的地上。

据墨西哥航空交通管制人员指出，这架庞巴迪挑战者601(Bombardier Challenger 601)客机在科阿韦拉州上空突然失去飞行高度后，于当地时间5日晚间失去联系。

一名州立航管局官员最初表示，机上有11名乘客，科阿韦拉州公共安全部后来将数字更正为10名乘客，再加上3名机组人员，包括正副机师各一人，以及一名空服员。

科阿韦拉州政府公布了10名乘客和3名组员姓氏，显示遇难者全部皆为西班牙裔。另外，根据墨西哥媒体发布的乘客名单，这起飞机失事遇难者年龄介于19岁至57岁之间。

墨西哥当地媒体指出，遇难者中有55岁商人杜明奎(Luis Octavio Reyes Dominguez)、他的妻子和3名子女。

报道称，这些乘客曾于5月4日在拉斯维加斯参加墨西哥拳击手阿尔瓦雷兹(Saul Alvarez)和美国拳手贾可布斯(Daniel Jacobs)的拳击赛。

当地政府表示，天气不佳可能是造成飞机坠毁的原因之一。科阿韦拉州公共安全副部长马蒂内兹称："最近有许多大气活动，天候不稳定。过去4天来，我们历经暴风雨、冰雹和每小时超过60公里的阵风。"