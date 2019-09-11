日本内阁改组 13人首次入阁

哈通社/东京/9月11日 -- 日本首相安倍晋三将在周三（11日）下午启动内阁改组。

据日本共同社消息，日本首相、自民党总裁安倍晋三（64岁）11日上午在党总部召开临时总务会，正式决定了包括二阶俊博（80岁）留任干事长等该党四大要职。瞄准«后安倍»的政务调查会长岸田文雄（62岁）也接续任职。安倍下午还将改组内阁，启动第四届安倍第二次改组内阁。

19名阁僚中13人为首次入阁，是安倍内阁最多的一次。其中女性为2人。前复兴政务官小泉进次郎（38岁）将出任环境相，前自民党参院议员会长桥本圣子（54岁）则出任奥运相。

自民党四大要职中，除了将刷新连续在任纪录的二阶和岸田外，奥运相铃木俊一（66岁）出任总务会长，党宪法修改推进总部长下村博文（65岁）出任选举对策委员长。

国会对策委员长森山裕（74岁）留任，他将与二阶等继续合作，共同应对计划10月召集的临时国会。首席副干事长稻田朋美（60岁）出任代理干事长。

内阁改组方面，安排了提拔仅4次当选众议员的小泉进次郎这一略显意外的人事任命。此次共更换17名阁僚，被安倍视为政府核心人物的副首相兼财务相麻生太郎（78岁）与官房长官菅义伟（70岁）留任。两人自2012年底第二届安倍内阁成立以来任职至今。留在内阁的还有将出任外相的经济再生担当相茂木敏充（63岁），以及将出任防卫相的外相河野太郎（56岁）。