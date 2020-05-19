教科文组织：新冠大流行或将导致全球近13%的博物馆永远关闭

哈通社/纽约/5月19日 -- 联合国教科文组织与国际博物馆协会发布的两份研究报告指出，由于新冠疫情，全球8万5000多座博物馆已在不同时间段关闭，占总数的近90%。

这两份报告旨在评估新冠疫情对博物馆的影响，以及探寻这一部门如何应对疫情以及如何在危机后为这些机构提供支持。

报告指出，在非洲和小岛屿发展中国家，只有5%的博物馆可以通过网络进行展览。全球近13%的博物馆可能无法再重新开放。

报告强调，失去了参观者的博物馆将面临收入减少。与博物馆有关的职业、运营和外联也将受到严重影响。

教科文组织总干事阿祖莱表示，博物馆在社会的抵御力中发挥着基石般的作用。我们必须帮助这些机构应对危机，并保持与受众的联系。大流行也提醒我们，全球有一半人口无法获得数字技术。我们必须努力促进文化惠及每一个人，尤其是那些最脆弱和被孤立的人。

为应对这一问题，成员国的优先事项包括能力建设、博物馆员工的社保、数字化和清点馆藏、建立在线内容、提供技术支持和实验室保存设备，所有这些事项都需要调集资源。

在教科文组织«坚韧艺术«运动的框架下，该组织在五月中旬启动了一系列有关于博物馆的辩论。最初的三次辩论将与伊比利亚博物馆（Ibermuseums）合作举行，关注伊比利亚-美洲地区的状况，并探寻支持博物馆及其从业者的方法。坚韧艺术运动旨在通过文化领域的国际专家之间的交流，在新冠危机期间和之后为艺术家提供支持，并分析相关问题。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



