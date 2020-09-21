哈萨克斯坦13个地区将向日本出口马肉产品

哈通社/努尔苏丹/9月21日 – 哈萨克斯坦农业部对哈国各地区肉制品与其他国家和地区达成的出口协议相关情况进行了介绍。

据农业部消息， 哈萨克斯坦与阿联酋之间已就大宗牛羊肉和禽肉出口达成协议，获得该协议出口许可资质的企业包括一家位于巴甫洛达尔州的公司和两家位于江布尔州的企业。

此外，哈萨克斯坦与伊朗达成了出口冷冻生鲜羊肉，以及出口真空包装的牛肉制品的协议。

中国海关总署今年5月14日在其官网上宣布增加4家哈萨克斯坦企业为受许可对华供应生鲜牛肉制品的企业。

目前哈农业部正在积极扩大对华农产品出口规模，同时又有4家哈国企业获准对华出口冷冻羊肉。

农业部表示，经过为期两年的工作，哈农业部与日本农林渔业部就日本从哈国进口马肉制品达成了相关协议。

根据协议，从今年5月25日起，哈对日出口马肉制品的渠道已经开放。哈方已向日方提供了34家哈国马肉制品出口企业的名单，并将从全国13个地区（阿克莫拉州、阿克托别州、阿拉木图州、阿特劳州、东哈州、江布尔州、西哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州和阿拉木图市、奇姆肯特市）组织哈国供应商，为日本市场提供马肉产品。

哈萨克斯坦还根据欧亚经济联盟的相关协议，对联盟成员国供应各类肉制品。

根据独联体国家1993年签署的协议，哈国也在保持对独联体成员国的肉制品供应。

【编译：木合塔尔·木拉提】