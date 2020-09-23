哈萨克斯坦专家建议改革历法 将一年改为13个月

哈通社/努尔苏丹/9月23日 – 哈萨克斯坦学者赛劳拜·别克伯拉托夫提出的历法改革方案吸引了许多人的关注。

哈萨克斯坦学者提出，应该对现行的国际历法进行新的改革，将一年的月份数量由12个月改为13个月。

提出这一建议并提供了改革方案的两位学者，分别是哈萨克斯坦院士赛劳拜·别克伯拉托夫和教授阿德勒·阿赫梅托夫。

值得一提的是，赛劳拜·别克伯拉托夫关于历法改革的观点，已经在西方国家引起了广泛的关注和讨论。

（图：两位学者提出的历法方案）

根据两位学者的方案，经过修正后的历法，每年为13个月，每个月有28天。

两位哈国学者指出：«当前的历法是不正确的。»他们认为，一年不应该是12个月，每个月也不应像现在这样天数不一。

阿德勒·阿赫梅托夫教授表示，联合国曾在1923年于日内瓦成立了一个委员会，专门讨论针对现行的格里高利历法进行改革的问题。从那时开始，到现在已经提出了400多套改革方案。

赛劳拜·别克伯拉托夫认为，月份的日期数量不应像目前这样不一致。应该按照13个星座的周期，将一年的月份数量修订为13个月。





【编译：木合塔尔·木拉提】