哈萨克斯坦与13国开通国际航线

哈通社/努尔苏丹/1月13日 – 哈萨克斯坦自新冠全球大流行开始以后，与13个国家仍保持着国际航线的运行。

每周有57个航班在哈国与这些国家之间往返。

在这13个国家当中，土耳其、乌兹别克斯坦、俄罗斯、德国以及乌克兰等国的往返航班，哈国公民可自行通过航空公司或第三方平台购票购买并前往这些国家。

而埃及、马尔代夫和斯里兰卡三国的往返机票，则必须通过旅行社等机构代为购买。

大多数国际航班主要从努尔苏丹和阿拉木图国际机场起飞或返回，此外，阿克套、阿特劳、乌拉尔和奇姆肯特的国际机场也有国际航班起降。

据悉，目前从哈萨克斯坦飞往俄罗斯莫斯科的航班，3月3日之前的机票已经订购一空。该航线目前的经济舱单程票平均约为30万坚戈左右。

而飞往塔什干方向的国际航班机票票源充足，价格约在6万坚戈左右。

飞往德国法兰克福的航班机票价格约为34万坚戈。

飞往伊斯坦布尔的航班机票价格约为34.4万坚戈。

迪拜航线的机票价格接近50万坚戈。

哈萨克斯坦与吉尔吉斯之间的航班，只从阿拉木图国际机场出发，并降落在该国首都。单程票价5.5万坚戈左右。

【编译：木合塔尔·木拉提】