北哈州产品出口至中国等13个国家

哈通社/彼得罗巴甫尔/1月27日 – 北哈州企业家联合会2020年共向本地企业发出了2336份用于标示商品出产地的证书。

根据企业家联合会新闻中心的消息，去年发出的产地证书中，有2119份发给了出口企业。这些产地证书主要用于海关出口的需要。相关证书于2014年开始，有阿塔梅肯企业家联合会负责发出。

北哈州企业家联合会专家奥列格·朱金表示，企业家联合会发放的证书有许多种，其中СТ-KZ证书除证明产品产自哈萨克斯坦以外，还是产品是否可以参与公共采购的重要凭据。去年该证书共发出310份。

此外，若欧盟国家企业获得相应的证书，可在哈国依法得到政策方面的支持，包括关税减免等。

去年，北哈州企业生产的产品，主要出口给了俄罗斯、塔吉克斯坦和土库曼斯坦三个国家。出口产品主要种类包括：乳制品、冷冻半成品、面食、亚麻、红花种子、小麦面筋、淀粉、肥皂以及日用塑料。去年发出的证书中，有34%属于这些出口产品。

此外，去年还有3%的证书被发给了向乌兹别克斯坦出口小麦的企业。

北哈州的小麦还出口中国、伊朗和阿富汗。30%的证书发给了相关企业。

向土耳其、意大利、白俄罗斯、荷兰、波兰和德国出口扁豆、小麦、豆类、亚麻籽等产品的企业拿到了5%的证书。

2020年国产商品出口商新增了7个企业，其中三家从事汽车制造、一家从事纺织业、两家从事家具制造、一家从事化工产业。所有企业 均获得了相关证书。

【编译：木合塔尔·木拉提】