印度山体滑坡已致至少13人死亡

哈通社/努尔苏丹/8月12日--据中新社报道，当地时间11日，印度喜马偕尔邦山区发生山体滑坡，目前已造成至少13人死亡，14人受伤。

据半岛电视台报道，当地时间11日午时，喜马偕尔邦金瑙尔地区发生山体滑坡，有大量巨石滚落至附近公路上，掩埋了包括一辆巴士在内的数辆汽车。

事故发生后，当地救援人员立即赶赴现场，成功搜救出10多名受困者，并发现10具遇难者遗体。12日早间，救援人员又发现了另外3具遇难者遗体，使遇难者总数上升至13人。

有消息称，目前可能还有一辆运载30多人的巴士被掩埋，另有几辆汽车或已坠入附近河中。数百名救援人员仍在努力施救，清理现场。法新社12日报道称，事故现场仍时有巨石落下。

印度总理莫迪12日在社交媒体发声，表达对事故遇难者的哀悼，同时宣布将为遇难者家属提供慰问金。

山体滑坡在印度北部多山地区较为常见，尤其是在当前的季风季节，大雨导致泥土和岩石松动下沉。而气候变化导致季风不稳定，加之山上正在融化的冰川，更加剧了山体滑坡风险。此外，金瑙尔地区的道路也经常维护不善。但该地区景色优美，十分受游客欢迎。

今年7月中旬，金瑙尔地区发生的一次山体滑坡最终造成9人死亡，3人受伤，死伤者多为游客。