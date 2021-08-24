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    15:13, 24 八月份 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦将在13个国家召开宗教间对话主题圆桌会议

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    哈通社/努尔苏丹/8月24日-- 哈萨克斯坦纳扎尔巴耶​夫宗教与文明间对话发展中心将启动“促进和平与和谐的信仰间对话”系列圆桌会议。

    据该中心新闻消息，哈萨克斯坦独立30周年之际，将启动“促进和平与和谐的信仰间对话 ” 系列圆桌会议，以广泛宣传世界和传统宗教领袖大会秘书处第十九次会议。

    具体来说，计划今年8至12月在亚美尼亚、匈牙利、德国、印度、伊朗、加拿大、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其、捷克和瑞士共举办13场圆桌会议。

    秘书处成员、当地宗教领袖、知名专家、政界和公众人物，以及世界知名研究机构、高等教育机构、国际组织和世界领先媒体代表将参加此次活动。

    此外，大会秘书处第十九次会议前夕计划在孟买、伊斯兰堡、日内瓦、布拉格和利雅得举行5次圆桌会议。

    世界和传统宗教领袖大会秘书处第十九次会议将于10月6日，由哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长、大会秘书长玛吾林·阿什姆巴耶夫主持召开。会议前一天，纳扎尔巴耶​夫宗教与文明间对话发展中心主席波拉特·萨尔森巴耶夫将召开大会秘书处工作组会议。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    宗教 哈萨克斯坦 黄金储备 世界和传统宗教领袖大会
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