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    14:18, 26 11月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦和中国之间的贸易额同比增长13%

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    哈通社/努尔苏丹/11月26日--据finprom.kz 网站消息，哈萨克斯坦和中国之间的贸易额同比增长13%。

    根据今年前三季度的报告，哈中贸易额同比增长13%，达135亿美元。

    同时，哈萨克斯坦与美国之间的贸易额同比增长12.5%。 其中，出口增长1.3%，至73亿美元，进口下降34.7%，至62亿美元。

    消息称，中国占哈萨克斯坦贸易额的18.5%。其中，占出口额的16.8%，进口额的21%。

    年初以来，哈萨克斯坦向中国出口小麦—16.32万吨、大麦—9.04万吨、铁矿石—400万吨、锰矿石—4.43万吨、锌矿石—3710万吨、煤炭—8.51万吨、2 、原油—250万吨原油、天然气—53亿立方米、羊毛—3700吨、铁合金—52.98万吨、动植物油—2.81万吨、纺织品—8700吨等。

    与此同时，从中国进口糖果—531吨、药品—1300吨、卫生化妆品—9500吨、轮胎和轮罩—170万条、纸和纸板类—1.06万吨、油布—7.75万平方米、针织服装—4.65万吨、散热器—2500吨，内燃机—1900吨，真空泵—9700吨，冰箱和冰柜—9600吨，电话—1700吨，显示器和投影仪—30.36万台。

    【编译：阿依波塔】

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