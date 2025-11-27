中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    13:45, 27 11月 2025 | GMT +5

    阿拉木图州吸引投资达1.3万亿坚戈，将建设15个工业园区

    哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图州工业生产保持强劲增长，今年前10个月工业产值达到2.1万亿坚戈，增速为108.7%，其中90%来自加工制造业。中小企业在地区经济中的占比也提升至46.3%。

    固定资产投资
    Фото: gov.kz

    阿拉木图州州长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫11月27日在中央通信服务中心举行的新闻发布会上表示，自阿拉木图州从传统农业地区逐步向创新技术与加工产业中心转型以来，工业部门已成为吸引投资的核心力量。

    根据数据，固定资产投资规模从2022年的6140亿坚戈 增长至2024年的1万亿坚戈，预计今年年底将达到1.3万亿坚戈。

    近年来，多项大型项目已建成或投入使用，包括：

    • “Focus Logistics”大型物流园区（700亿坚戈）

    • “Altyn Tagha”混凝土制品厂（350亿坚戈）

    • “LC Waikiki”批发贸易中心（300亿坚戈）

    • “Shin-Line”冰淇淋工厂（180亿坚戈）

    • “Kapshagay Wheat Products”谷物及油料作物深加工农业综合体（120亿坚戈）

    • “KegenMyasProm”肉类加工厂（35亿坚戈）

    食品工业方面，同样有多个面向出口的项目：

    • “Galanz Bottlers”扩建项目（178亿坚戈）

    • “QAZAQ GLOBAL FOOD JV”食品生产项目（165亿坚戈）

    • “Prima Kus”家禽生产项目（140亿坚戈）

    此外，年内还将投入运营：“Kusto Logistics”批发配送中心、“MP Solution”物流综合体、“欧亚物流园”、“Imagine Apple Logistics”大型物流中心及多个工业园区。

    为承接上述大型企业与未来产业项目，阿拉木图州正建设15个工业园区，其中包括：

    • 塔尔加尔区：“Kairat-2”

    • 叶恩别克什扎克区：“Shelek”

    • 江布尔区：“Kazibek Bek”“Ulken”

    • 维吾尔区：“Taskarasu”“Sunkar”

    • 科纳耶夫市：“Konaev”工业区

    • 阿拉套市：“Bereke”，以及 7个位于大阿拉木图环城公路沿线的工业园区。

    - “不断提升的投资吸引力不仅推动大型企业发展，也为中小企业的成长创造条件。” - 苏勒坦哈兹耶夫指出：

    目前，阿拉木图州中小企业数量已超过15.6万家，增长率达到33.8%，其在地区生产总值中的占比为46.3%。在地区74.03万名就业人口中，有27.3万人（约三分之一） 在中小企业工作。

    【编译：达娜】

    投资 阿拉木图州 经济 工业
