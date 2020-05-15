中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:39, 15 五月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦14日新增118例确诊病例 首都新增2例死亡病例

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/5月15日 – 哈萨克斯坦14日新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例118例。

    根据哈新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，2020年5月14日，哈萨克斯坦全国单日新增新冠肺炎确诊病例118例增长率为2.1%

    14日各地区单日新增病例及增长率如下:

    阿克莫拉州 - 4 (3,6%)

    阿克托别州 - 29 (15,8%),

    阿拉木图州 - 1 (0,5%),

    阿特劳州 - 17 (3,7%),

    东哈州 - 1 (1,8%),

    江布尔州 - 2 (1,0%),

    西哈州 - 7 (2,6%),

    卡拉干达州 - 8 (3,9%),

    库斯塔奈州 - 4 (5,9%),

    克孜勒奥尔达州 - 1 (0,4%)

    曼格斯套州 - 3 (2,2%),

    阿拉木图市 - 11 (0,7%),

    努尔苏丹市 - 25 (2,2%),

    奇姆肯特市 - 5 (2,0%).

    14日全天有123名确诊患者康复出院

    首都新增2例死亡病例（2020年5月13日死亡），分别是一名1958年出生的女性患者和一名1977年出生的男性患者。

    截至发稿时，哈全国确诊病例总数为5689人，其中2531人已经康复出院，累计因新冠肺炎导致的死亡人数为34人

    目前仍有3124人住院治疗。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 首都 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!