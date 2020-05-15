哈萨克斯坦14日新增118例确诊病例 首都新增2例死亡病例

哈通社/努尔苏丹/5月15日 – 哈萨克斯坦14日新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例118例。

根据哈新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，2020年5月14日，哈萨克斯坦全国单日新增新冠肺炎确诊病例118例，增长率为2.1%。

14日各地区单日新增病例及增长率如下:

阿克莫拉州 - 4 (3,6%)

阿克托别州 - 29 (15,8%),

阿拉木图州 - 1 (0,5%),

阿特劳州 - 17 (3,7%),

东哈州 - 1 (1,8%),

江布尔州 - 2 (1,0%),

西哈州 - 7 (2,6%),

卡拉干达州 - 8 (3,9%),

库斯塔奈州 - 4 (5,9%),

克孜勒奥尔达州 - 1 (0,4%)

曼格斯套州 - 3 (2,2%),

阿拉木图市 - 11 (0,7%),

努尔苏丹市 - 25 (2,2%),

奇姆肯特市 - 5 (2,0%).

14日全天有123名确诊患者康复出院。

首都新增2例死亡病例（2020年5月13日死亡），分别是一名1958年出生的女性患者和一名1977年出生的男性患者。

截至发稿时，哈全国确诊病例总数为5689人，其中2531人已经康复出院，累计因新冠肺炎导致的死亡人数为34人。

目前仍有3124人住院治疗。

【编译：木合塔尔·木拉提】