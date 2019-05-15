14年来美国对哈投资额达400亿美元

哈通社/努尔-苏丹/5月15日-哈萨克斯坦-中国商业论坛日前在努尔-苏丹举行，论坛主题为《具有竞争力的哈萨克斯坦》。

活动在阿斯塔纳经济论坛开幕前一天举行。外交部长贝布特•阿塔姆库洛夫、工业和基础设施发展部部长罗曼•斯卡利亚尔、卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫、农业部部长萨帕尔汗•奥玛若夫，数字发展、国防和航空航天工业部部长阿斯哈尔•朱马哈利耶夫，以及美国企业代表出席了此次论坛。



论坛期间，阿塔姆库洛夫指出，近年来，哈萨克斯坦市场越发受到全球关注，诸如Primus Power、Spancrete、优步、麦当劳等美国大型企业已进入国内市场。



他还表示，哈萨克斯坦新的领导层将继续实施政治和经济进程，并采取措施加强同各个国家的战略伙伴关系。美国是哈萨克斯坦重要的合作伙伴之一。2018年1月16日，两国领导人在白宫会晤，并达成21世纪扩大战略合作伙伴协议。根据该文件，两国将最大限度地发展双边投资和经贸关系的合作关系。



值得一提的是，自2005年以来，美国在哈萨克斯坦的直接投资额达400亿美元，仅去年就达到53亿美元，较2017年增长44.7%。



截至目前，在哈萨克斯坦境内开展业务的美资企业数量达524家，其中141家为哈美合资企业，41家企业从事商品生产，37家从事对外出口业务。



【编译：达娜】