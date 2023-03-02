联合国：全球缺乏关键社会保护的儿童人数增至14.6亿

哈通社/阿斯塔纳/3月2日--据联合国新闻中心报道，国际劳工组织和联合国儿童基金会3月1日发布报告指出，从2016年到2020年，全球15岁以下儿童未能享受关键社会保护的人数新增5000万，使得这一人群的总数上升至14.6亿。其中，主要缺失的社会保护是以现金或税收抵免方式支付的儿童福利。

这份题为《十亿儿童的迫切需要：为儿童建立普遍社会保护》的报告显示，在2016年至2020年间，世界上每个地区的儿童和家庭福利覆盖率都有所下降或停滞，没有一个国家能够完成到2030年实现大规模社会保护覆盖率的可持续发展目标。

报告强调，如果不能提供充足的社会保护，儿童容易遭受贫困、疾病、失学和营养不良，并增加童婚和童工的风险。

国际劳工组织社会保护司司长沙赫拉·拉扎维表示：

-应加强努力确保对普及儿童社会保护进行充分投资，理想的做法是通过普及儿童福利始终对家庭提供支持。这是道德和理性的选择，也是为可持续发展和社会正义铺平道路的选择。

报告还指出，在全球范围内，儿童生活在极端贫困中的可能性是成年人的两倍，其人数达到约3.56亿。按照购买力平价计算，这里的极端贫困指的是每天靠不到1.9美元挣扎为生。

此外，新冠疫情还让人们意识到，社会保护是危机时期的关键应对措施。根据这份报告，世界上几乎所有政府都迅速调整了现有计划或推出了新的社会保护计划，以支持儿童和家庭，但大多数政府没有进行永久性改革以防范未来的冲击。

为了扭转这一不利趋势，国际劳工组织和儿基会敦促政策制定者采取果断措施，为所有儿童实现普遍社会保护。