中国已与14个“一带一路”沿线国家实现AEO互认

哈通社/努尔-苏丹/4月24日 -- 据中新网消息，中国海关总署4月22日称，截至4月底中国已经与14个"一带一路"沿线国家实现"经认证的经营者"(AEO)互认。

AEO是世界海关组织倡导的一项制度，即海关对信用状况、守法程度和安全措施较好的企业进行认证，为通过认证的企业提供通关便利，包括缩短通关时间，降低通关成本等。不同国家海关之间可以通过AEO互认制度，相互给予对方AEO企业优惠便利措施。实现AEO互认，有利于为外贸企业减轻负担，提高竞争力。

海关总署透露，在第二届"一带一路"国际合作高峰论坛期间，中国还将与白俄罗斯、哈萨克斯坦以及新加入"一带一路"倡议的乌拉圭分别签署双边《AEO互认安排》，与俄罗斯签署《中俄海关AEO互认行动计划》。

海关总署称，目前已与蒙古、马来西亚、阿联酋等国家海关基本完成互认磋商，有望于年内实现互认。此外，中国与伊朗、泰国等10余个"一带一路"沿线国家海关的AEO互认谈判也在积极推进中，力争于2020年底前完成与"一带一路"沿线所有已实施AEO制度且有合作意愿国家的AEO互认磋商。

当前，中国与"一带一路"沿线国家的贸易合作潜力正在持续释放，成为拉动外贸的新增长点。据官方数据，今年一季度中国与"一带一路"沿线国家和地区进出口总额达2万亿元人民币，同比增长7.8%，高于同期中国外贸整体增速4.1个百分点，占同期外贸总额的比重已达28.6%。



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