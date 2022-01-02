意大利日增确诊超14万例 学生或强制佩戴Ffp2型口罩

哈通社/努尔苏丹/1月2日-- 欧联网援引欧联通讯社报道，意大利民防部1月1日报告新增确诊病例141262例，死亡111例。截至1日18时，全国累计确诊病例6266939例，死亡病例137513例。

据报道，意大利卫生部疫情监测数据显示，过去24小时，意大利共进行了1084295次新冠病毒的分子和抗原拭子测试，阳性率为13%，高于2021年12月31日的11.78%。目前，意大利现有重症患者1297人，本周平均日收治135人；普通住院患者11265人，本周平均日增加115人。

佛罗伦萨市议会根据议员乔尔盖蒂提议，决定从1月3日至3月31日，对所有道路清洁日停在清洁道路上的汽车，不再进行强制罚款和拖车。该决定出于在奥密克戎变异毒株大流行背景下，佛罗伦萨很多市民因感染新冠，或因与感染者密切接触而被隔离无法自由移动。

意大利全国学校校长协会主席詹内利表示，学校正在考虑在开学前对疫情严重的地区，针对11岁以下学生进行大规模咽拭子测试，同时积极推进5至11岁儿童接种新冠疫苗。也正在考虑，是否要求6岁及以上年龄段学生返校上课时强制性佩戴Ffp2型口罩。不过个别大区政府已经提前做出决定，或推迟开学或进行咽拭子筛查活动。

阿布鲁佐大区政府是第一个为开学做出决定的大区。大区政府签署法令，将开学时间从1月7日推迟至1月10日，推迟三天开学目的在于对师生进行咽拭子筛查，以保证学校师生安全返校。

翁布里亚大区已决定开学前对学生进行咽拭子测试。大区已批准快速抗原测试计划，从1月1日至12日，将为初中一年级和二年级的学生，以及教育和专业培训课程的学生提供免费咽拭子测试。

坎帕尼亚大区政府计划针对小学生采取一个月远程教育，留给小学生接种疫苗的时间；马尔凯大区预计将在安科纳市设立全国第一个专门为师生和教职员工服务的快速病毒测试点。