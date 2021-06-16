韩首剂新冠疫苗接种者明有望突破1400万

哈通社/努尔苏丹/6月16日-- 据韩联社消息，韩国新冠疫苗预防接种推进团16日表示，前一天在韩国接种第一剂新冠疫苗的人数61.7181万人，累计1321.9207万人，占总人口的25.7%。按照目前的趋势推测，第一剂接种人数明天有望突破1400万人。

接种第一剂新冠疫苗人员中有903.2827万人接种阿斯利康疫苗，332.2442万人接种辉瑞疫苗，接种杨森疫苗共86.3938万人。接种第二剂疫苗人员新增20.7339万人。完成第二剂疫苗人员累计347.2376万人，占总人口的6.8%。

阿斯利康疫苗接种人员的71.4%完成第一剂接种，第二剂接种率为6%。辉瑞疫苗接种对象的79.5%完成第一剂接种，44.3%完成第二剂接种。杨森接种对象的83.3%完成接种。前一天通过APP和预备名单预约接种剩余疫苗的人共6.7031万人。

目前，韩国主要使用阿斯利康、辉瑞和杨森三种疫苗进行接种。对30～59周岁的预备役、民防队员、国防外交相关人员接种杨森疫苗将于当天结束。未满30岁的疫苗接种工作前一天启动。未满30周岁的警察、消防队员等社会必须人员，慢性肾脏疾病患者，以及托儿所、幼儿园、小学低年级教师等20万人将于15日至26日接种辉瑞疫苗。面向75周岁以上人群、老人设施入住人员和从业人员等140万人的第二剂辉瑞疫苗接种本周起进行。