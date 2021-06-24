哈国内贸易领域前五月投资超1400亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/6月24日 -- 2021年1-5月，哈萨克斯坦国内商品流通额较上年同期增长15.8%。

据贸易和一体化部消息，实施紧急状态期间，哈萨克斯坦政府被迫采取严格防疫限制措施，导致商业设施完全停摆。 在此期间，哈国内商品流通额损失超过1万亿坚戈。

2021年1-5月，国内贸易明显回升，商品流通额比疫情暴发前的2019年还高出0.5万亿坚戈。放开隔离措施对国内贸易增长产生积极影响。

据国际货币基金组织预测，2021年，疫苗接种速度领先（接种率达到50%）的国家经济预计增长5.7%，而疫苗接种率低于25%的国家增长预期仅为3.3%。哈萨克斯坦也不例外，国际货币基金组织预测2021年哈经济将增长3.2%。

虽然受到疫情影响，2020年，哈内贸领域吸引投资仍达到1817亿坚戈。2021年1-5月，内贸领域投资额为1420亿坚戈，较2020年同期（1174亿坚戈）增长20.1%，并高出2019年同期水平（1278亿坚戈）。

商贸业复苏促进了就业人口增加。2021年一季度，哈就业人数较2020年同期增加2.08万人。目前，商贸领域从业人口达到150万人，占全国总就业人数的16.6%。

【编译：木合塔尔·木拉提】