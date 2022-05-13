斋月期间有1400多婴儿被命名为拉马赞

哈通社/努尔苏丹/5月13日 – 今年的斋月（Ramadan）期间，哈萨克斯坦有1 445名新生儿被命名为«拉马赞»，即被冠以斋月的名称。

2022年的穆斯林斋月与4月2日开始，至5月1日结束。

在哈萨克斯坦的传统中，于神圣的斋月出生的男婴，经常会被冠以«拉马赞»之名，以示纪念。

根据哈萨克斯坦战略规划和改革署统计局统计，4月份共有1392名新生儿被授予了这个名字。

在当月，男婴当中最受欢迎的前五个名字还包括：艾苏力坦（314人）、阿里汗（230人）、努尔伊斯兰（138人）和埃米尔（172人）。而女婴中最多的五个名字分别是：玛蒂娜（592人）、莱亚娜（510人）、阿伊莎（445人）、艾琳（345人）和阿斯勒慕（262人）。

在五月份的前十天中，又有51个男婴被命名为«拉马赞»。这个月内，艾苏力坦（53人）和阿里汗（53人）仍然是最受欢迎的男婴名称。此外，前五位当中还出现了埃尔森（34人）和沃马尔（32人）。

五月份的前十天里，女婴当中最受欢迎的五个名字分别是：玛蒂娜（87人）、艾琳（76人）、莱亚娜（69人）、阿伊莎（65人）和阿斯勒慕（65人）。

考虑到五月份还有20天的时间，该月最受欢迎的男女婴名称很可能会发生一些变化。

【编译：木合塔尔·木拉提】