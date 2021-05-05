一季度哈国开采天然气140亿立方米

哈通社/努尔苏丹/5月5日 -- 统计分析网站energyprom公布数据显示，2021年1-3月，全哈开采天然气140亿立方米，比去年同期减少8.5%。其中，开采气态天然气60亿立方米，石油伴生气80亿立方米。实现产值609亿坚戈，比去年同期减少32%。

哈国天然气传统上主要产自阿特劳州（60亿立方米）和西哈州（55亿立方米）。主要天然气生产企业包括田吉兹雪佛龙石油公司、埃姆巴油气公司、卡拉恰甘纳克石油作业公司。哈国天然气生产的国家运营方是哈萨克斯坦国家油气公司，天然气运输和天然气供应行业的运营方是其子公司哈萨克斯坦天然气运输公司。

2021年1-2月，哈出口天然气23亿立方米，同比下降32.2%；实现出口额2.43亿美元，同比下降34.9%。其中，向独联体国家出口天然气9.223亿立方米，下降28.7%。主要出口目的国为俄罗斯（8.383亿立方米，2500万美元）。向非独联体国家出口天然气14亿立方米，下降34.4%。主要出口目的国为中国（12.27亿立方米，2亿美元）。

截至2021年1月1日，哈农村地区天然气化率达到53.07%。全哈6162个居民点中的1468个（占比24%）接入天然气，包括1428个农村居民点。全哈1853万人口中，已有984万人口用上天然气，包括400万农村人口。根据哈能源部制定的《天然气化路线图》，到2025年，全哈将有1105万人口使用天然气，包括490万农村人口。接入天然气的居民点达到1718个，包括1674个农村居民点。

截至2021年3月底，哈天然气价格同比上涨0.6%；罐装液化气价格上涨1.7%。其中，库斯塔奈州、卡拉干达州和阿克莫拉州天然气价格上涨最快。巴甫洛达尔州和江布尔州天然气价格出现下降。

【编辑：木合塔尔·木拉提】