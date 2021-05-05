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一季度哈国开采天然气140亿立方米
哈通社/努尔苏丹/5月5日 -- 统计分析网站energyprom公布数据显示，2021年1-3月，全哈开采天然气140亿立方米，比去年同期减少8.5%。其中，开采气态天然气60亿立方米，石油伴生气80亿立方米。实现产值609亿坚戈，比去年同期减少32%。
2021年1-2月，哈出口天然气23亿立方米，同比下降32.2%；实现出口额2.43亿美元，同比下降34.9%。其中，向独联体国家出口天然气9.223亿立方米，下降28.7%。主要出口目的国为俄罗斯（8.383亿立方米，2500万美元）。向非独联体国家出口天然气14亿立方米，下降34.4%。主要出口目的国为中国（12.27亿立方米，2亿美元）。
截至2021年1月1日，哈农村地区天然气化率达到53.07%。全哈6162个居民点中的1468个（占比24%）接入天然气，包括1428个农村居民点。全哈1853万人口中，已有984万人口用上天然气，包括400万农村人口。根据哈能源部制定的《天然气化路线图》，到2025年，全哈将有1105万人口使用天然气，包括490万农村人口。接入天然气的居民点达到1718个，包括1674个农村居民点。
截至2021年3月底，哈天然气价格同比上涨0.6%；罐装液化气价格上涨1.7%。其中，库斯塔奈州、卡拉干达州和阿克莫拉州天然气价格上涨最快。巴甫洛达尔州和江布尔州天然气价格出现下降。
【编辑：木合塔尔·木拉提】