美国单日新增病例数超140万例 创最高纪录

哈通社/努尔苏丹/1月12日--环球网援引美国约翰斯·霍普金斯大学11日数据报道称，全美10日新增新冠确诊病例突破140万例，再次刷新自疫情在美国暴发以来单日新增病例最高纪录。

据统计，美国10日新增新冠病例数达148.3万例，近7日日均新增病例数达到75.4万例；近7日日均死亡人数约为1650人，较上周增长33%。此外，截至11日17时，美国确诊感染新冠累计人数超过6203.8万人，死亡人数超过84.1万人。

随着奥密克戎毒株在美国的快速传播，除病例数激增之外，住院人数也大幅增加。据美国卫生部统计数据显示，11日因新冠感染住院人数已达到14.7万人，创造自疫情在美国暴发以来的最高纪录。住院人数在过去两周翻倍。

据美国疾病控制与预防中心(CDC)预计，当前新增病例中，约有95%的感染者感染奥密克戎毒株。

面对当前疫情形势，美国食品药品监督管理局(FDA)局长伍德考克10日出席国会听证会时表示，«当前的事实是大部分人都会感染新冠，我们现在需要做的是保证医院能正常运行»。

据美国卫生部数据显示，向该部门报告数据的约5000家医院中，有近1200家表示目前正面临严重的人员短缺，占比约24%，创下疫情期间新高。还有100多家医院表示，预计下周会出现人员短缺问题。

为应对医疗人员短缺问题，纽约州、加利福尼亚州、罗得岛州等多地开始允许新冠检测呈阳性的医疗人员继续工作。