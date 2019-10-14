马吉利斯议长出席第141届各国议会联盟大会

哈通社/努尔-苏丹/10月14日 —— 第141届各国议会联盟大会14日在塞尔维亚首都贝尔格莱德拉开帷幕，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）努尔兰·尼格马图林率团出席。

本次各大会的主题是“加强国际法：议会的作用和机制，以及区域合作的贡献”。

马吉利斯议长表示，哈萨克斯坦总统托卡耶夫将继续延续首任总统纳扎尔巴耶夫制定的战略方向，并遵守国际法律基础的规范。他同时还强调，哈萨克斯坦将继续努力通过建立国际社会公认的对话平台解决区域和国际冲突，以及达到建立无核化世界目标。

尼格马图林指出，对位于欧亚大陆中心的哈萨克斯坦来说推动区域合作发展至关重要。此外，相信各国议会在加强遵守国际法律规范领域提供巨大贡献。他同时还表示，今年9月在努尔-苏丹市举行的第四届欧亚国家议长会议在议会外交发展发挥了重要作用。

马吉利斯议长在讲话中关注了哈萨克斯坦首任总统提出的加强和发展国际法律基础合作倡议，其中包括举行关于确认国际法律基础原则的联合国该级别会议。

“各国议会联盟成员国可以举行关于加强《联合国宪章》的核心作用问题高级别辩论。”他说。

尼格马图林讲话中还谈及了加强打击恐怖主义和贩毒问题，以及数字发展合作问题。此外，他还呼吁各成员国对联合国《禁止核武器条约》的批准提供支持。他表示，哈萨克斯坦目前已签署批准该条约，这表明了哈萨克斯坦对达到无核化世界目标的努力。

最后，哈萨克斯坦马吉利斯议长表示相信所有国际和区域合作问题通过各国的共同努力和联合行动框架下得到解决。

【编译：小穆】