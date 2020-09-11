已向1429名抗疫期间感染病毒的医护人员发放国家补贴

哈通社/努尔苏丹/9月11日 --哈萨克斯坦国家社会保险基金（SSIF）已向1429名在抗击COVID-19疫情工作期间，感染新型冠状病毒或病毒性肺炎的医护人员支付了额外的一次性补助（200万坚戈/人）。

此外，社保基金还为13名因感染新冠病毒而病逝的医护人员的家属支付了相应的一次性额外补助（1000万坚戈/人）。

截至9月11日9时，哈萨克斯坦国家社会保险基金已经完成了向1429名感染新冠病毒的医护人员，以及13名因COVID-19殉职医护的一次性补助支付程序。

其中，努尔苏丹市有260名医护人员、阿拉木图市有191名医护人员、阿拉木图州有119名医护人员、卡拉干达州有110名医护人员、阿克莫拉州有110名医护人员因在抗疫工作中罹患COVID-19而获得补助。在全国范围内，上述几个地区获得补助的医护人数最多。

根据此前报道，在抗击疫情期间染病和病逝的医护人员名单，由各州、直辖市卫生管理部门直属的专门委员会负责核实，卫生部将负责整理相关名单并提交“政府-为公民服务 ” 国有公司，并最终通过哈萨克斯坦国家社会保险基金向符合规定的员工支付补助金。