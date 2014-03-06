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    17:39, 06 三月 2014 | GMT +6

    国际足联最新排名 哈萨克斯坦仍处第142位

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    哈新社阿斯塔纳消息，据Vesti.kz网站报道， 哈萨克斯坦男子国家足球队在最新的FIFA排名中未发生变化，仍处于低142位。

    由于在球队3：1战胜摩尔多瓦后获得了宝贵的16分，但是总积分216分还是不容乐观，去年同时期最好的排名为137名，但随后又下降了9位。 西班牙队仍保持了在积分榜上的领先优势，在第二和第三位的是德国和阿根廷。 值得一提的是，俄罗斯队下降了一位，目前在积分榜上排名第十位。 2月14日国际足联的排名如下： 1（1 *）西班牙 - 1590点; 2（2）德国 - 1437**; 3（3）阿根廷 - 1281; 4（6）英国 - 1160; 5（4）意大利 - 1157; 6（5）哥伦比亚 - 1129; 6（7）葡萄牙 - 1129; 8（8）荷兰 - 1108; 9（10）克罗地亚 - 1059; 10（9）俄罗斯 - 1055; ... 21（19）瑞典 - 863 **; 39（41）爱尔兰 - 634**; 76（68）奥地利 - 470**; 142（142）哈萨克斯坦 - 216;

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