全球日增确诊超143万例 累计逾4.8亿例

哈通社/努尔苏丹/4月1日-- 据海外网消息，截至努尔苏丹时间2022年4月1日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例488064957例，累计死亡病例6165540例。全球单日新增确诊病例1435717例，新增死亡病例4934例。

数据显示，韩国、德国、法国、越南、意大利是新增确诊病例数最多的五个国家。

美国、韩国、俄罗斯、德国、英国是新增死亡病例数最多的五个国家。

韩国新增超32万例确诊病例 防疫措施放宽后民众涌向海外旅行

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部3月31日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新冠病毒确诊病例320743例，累计确诊13095631例。单日确诊病例较前一天减少103898例，时隔一天回落至40万例以下。

法国新增超16万例确诊病例 新冠感染者可外出参加总统选举投票

法国公共卫生部门3月31日当天公布的数据显示，截至当天下午，法国累计新冠肺炎确诊病例达25614873例，过去24小时内新增169311例；累计死亡病例达142255例，过去24小时内新增121例。截至3月31日，法国现存新冠住院病例21922例，重症病例1551例。

法国政府发言人阿塔尔当地时间30日表示，在2022年法国总统选举期间，感染新冠病毒的选民可以外出参加总统选举投票，但建议其佩戴口罩。

美国新增超4.6万例确诊病例 美中情局局长新冠检测结果呈阳性

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年4月1日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例81756194例，累计死亡病例1006614例；与前一日6时30分左右数据相比，美国新增确诊病例46486例，新增死亡病例872例。

根据早前报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增16例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

截至2022年4月1日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数1 305 151人 。