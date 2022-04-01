全球疫情：全球日增确诊超143万例 累计逾4.8亿例

哈通社/努尔苏丹/4月1日 —— 据海外网消息，根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年4月1日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例488064957例，累计死亡病例6165540例。全球单日新增确诊病例1435717例，新增死亡病例4934例。

数据显示，韩国、德国、法国、越南、意大利是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、韩国、俄罗斯、德国、英国是新增死亡病例数最多的五个国家。

韩国新增超32万例确诊病例 防疫措施放宽后民众涌向海外旅行

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部3月31日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新冠病毒确诊病例320743例，累计确诊13095631例。单日确诊病例较前一天减少103898例，时隔一天回落至40万例以下。新增病例中本土感染病例320719例，境外输入病例24例。新增死亡病例375例，累计死亡16230例，平均致死率为0.12%。

在病例每日增长的同时，韩国出境旅行的需求也呈爆发式增长。据韩国国际广播电台（KBS）22日报道，在韩国政府发布免除海外入境者隔离的方针以后，海外旅游和机票预订量呈现剧增势头。

法国新增超16万例确诊病例 新冠感染者可外出参加总统选举投票

法国公共卫生部门3月31日当天公布的数据显示，截至当天下午，法国累计新冠肺炎确诊病例达25614873例，过去24小时内新增169311例；累计死亡病例达142255例，过去24小时内新增121例。截至3月31日，法国现存新冠住院病例21922例，重症病例1551例。

法国政府发言人阿塔尔当地时间30日表示，在2022年法国总统选举期间，感染新冠病毒的选民可以外出参加总统选举投票，但建议其佩戴口罩。

美国新增超4.6万例确诊病例 美中情局局长新冠检测结果呈阳性

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年4月1日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例81756194例，累计死亡病例1006614例；与前一日6时30分左右数据相比，美国新增确诊病例46486例，新增死亡病例872例。

美国中央情报局3月31日发表声明说，美中情局局长威廉·伯恩斯当天在例行新冠病毒检测中检测结果呈阳性。声明说，伯恩斯已完全接种新冠疫苗且接种了加强针，目前有轻微症状。他将继续履职，并居家办公。伯恩斯30日上午曾见过美国总统拜登，双方保持社交距离，伯恩斯当时戴着口罩。按照美国疾病控制和预防中心定义，两人的互动不算密切接触。

俄罗斯新增超1.9万例确诊病例 累计确诊逾1784万例

俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部3月31日表示，过去24小时，俄罗斯新增新冠病毒感染病例19277例，累计感染病例达17842925例；新增新冠病毒死亡病例345例，累计死亡病例达368722例。