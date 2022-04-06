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    13:25, 06 四月 2022 | GMT +6

    全球日增确诊超144万例累计逾4.9亿例

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    哈通社/努尔苏丹/4月6日--根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间2022年4月6日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例493690735例，累计死亡病例6182295例。
    全球单日新增确诊病例1444302例，新增死亡病例4397例。

    数据显示，韩国、法国、德国、意大利、澳大利亚是新增确诊病例数最多的五个国家。英国、俄罗斯、美国、德国、韩国是新增死亡病例数最多的五个国家。

    美国累计确诊新冠肺炎病例81887957例，累计死亡病例1009094例；与前一日6时30分左右数据相比，美国新增确诊病例40858例，新增死亡病例795例。

    据韩联社当地时间4月5日报道，韩国中央防疫对策本部5日通报表示，截至当天零时，韩国较前一天新增新冠肺炎确诊病例266135例，累计确诊14267401例。

    法国公共卫生部门4月5日当天公布的数据显示，截至当天下午，法国新增新冠肺炎确诊病例203021例，累计确诊26228551例；新增死亡病例140例，累计死亡142792例。

    根据早前报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增15例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    截至2022年4月6日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数1 305 229 人 。

    标签:
    国际 黄金储备 新型冠状病毒
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