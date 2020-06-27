哈萨克斯坦无症状感染者总数达14548人

哈通社/努尔苏丹/6月27日--据哈国新冠疫情官方信息平台数据， 26日，哈萨克斯坦新增新冠病毒无症状感染者988人。

截至目前，哈萨克斯坦境内无症状新冠病毒感染者总数已达14548人。

各地区无症状感染者数量（新增）如下：

努尔苏丹市 - 1333 (+50)

阿拉木图市 - 1495 (+83)

奇姆肯特市 - 1244 (+87)

阿克莫拉州 - 480 (+52)

阿克托别州 - 482 (+22)

阿拉木图州 - 1062 (+89)

阿特劳州 - 1804 (+72)

东哈州 - 503 (+51)

江布尔州 - 516 (+38)

西哈州 - 940 (+102)

卡拉干达州 - 1975 (+136)

库斯塔奈州 - 368 (+31)

克孜勒奥尔达州 - 429 (+13)

曼格斯套州 - 457 (+29)

巴甫洛达尔州 - 204 (+8)

北哈州 - 553 (+73)

突厥斯坦州 - 703 (+52)

根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6月6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

【编译：阿依波塔】