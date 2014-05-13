北美大陆铁路建成145周年 华人赴当地纪念中国劳工

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网消息，当地时间2014年5月10日，美国犹他州，当天为横贯北美大陆铁路华人劳工纪念日，也是横贯北美大陆第一条太平洋铁路建成145周年纪念日。来自美国亚洲太平洋社区和中国广东地区的民众出席仪式，纪念在修建铁路过程中牺牲的中国劳工。