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    02:46, 13 五月 2014 | GMT +6

    北美大陆铁路建成145周年 华人赴当地纪念中国劳工

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    哈新社阿斯塔纳讯，据环球网消息，当地时间2014年5月10日，美国犹他州，当天为横贯北美大陆铁路华人劳工纪念日，也是横贯北美大陆第一条太平洋铁路建成145周年纪念日。来自美国亚洲太平洋社区和中国广东地区的民众出席仪式，纪念在修建铁路过程中牺牲的中国劳工。

    标签:
    中国 黄金储备
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