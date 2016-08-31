欧盟要求苹果向爱尔兰补交145亿美元税款

哈通社阿斯塔纳8月31日电 据美国媒体消息，欧盟反垄断官员周二命令科技巨头苹果公司向爱尔兰补交145亿美元税金，并说这个世界身价最高的公司从都柏林接受了不平等的减税优惠，并在十几年里在欧盟28国成功避免了几乎所有的公司所得税。



欧盟竞争委员会专员玛格丽特•维斯特格8月30日在布鲁塞尔举行新闻发布会



苹果公司首席执行官蒂姆库克立即表示，苹果公司将像爱尔兰一样会对这一裁决提出上诉。但爱尔兰的处境有点奇怪，它拒绝接受这笔相当于该国国民生产总值5%的税金。爱尔兰官员们表示，他们担心对苹果公司的裁决会伤害到该国作为一个低税收天堂和对国际投资开放的长期声誉。

在华盛顿，美国官员对这个决定也表示失望。

白宫发言人欧内斯特说，如果苹果公司不得不偿付这笔税金，美国的纳税人可能最终要承担这个代价，因为该公司将从付给美国的税里扣除付给爱尔兰的一百多亿美元。

欧内斯特说，"我们对单方面的做法感到担忧。"他还说，这会"有可能破坏我们与欧洲

为争取使国际税收体系对纳税人和企业都公平方面取得的进展。"美国财政部称这项裁决"不公平，违背了现有的法律原则。"

欧盟的市场竞争负责人玛格丽特·韦斯塔格尔说，"爱尔兰给苹果公司的税收裁定20多年来表面上减少了该公司的税务负担，实际上违反了欧盟国家援助规则。苹果公司现在必须返还利益。"她质疑，人们怎么可能认为苹果公司2014年在爱尔兰0.005%的税率是公平的。

苹果公司在爱尔兰雇佣了近6千人。库克说，他"相信"这次的税收裁定将会被推翻。