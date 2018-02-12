坠毁安-148客机无人生还 遇难者中包括3名儿童

哈通社/阿斯塔纳/2月12日 -- 据俄新社2月11日报道，莫斯科跨地区交通检察院新闻处向俄新社表示，在莫斯科州坠毁安-148飞机上的65名乘客和6名机组人员全部遇难。

该部门表示："飞机上65名乘客和6名机组人员已经全部遇难。

根据俄罗斯民航部门的消息称，萨拉托夫航空公司由莫斯科飞往奥尔斯克的703航班安-148飞机于莫斯科时间14时21分从多莫杰多沃机场起飞。据初步消息称，飞机上有65名乘客和6名机组人员。俄罗斯紧急情况部已经证实，飞机在莫斯科州坠毁。

俄罗斯奥伦堡州政府代表向俄新社称，莫斯科州失事安-148客机遇难者中有3名儿童。该代表称："已得知失事客机乘客中有3名未成年人，其年龄分别为17岁，13岁和5岁。"

俄罗斯紧急情况部莫斯科州总局负责人波列特金表示，已经发现失事安-148客机的一个黑匣子。



他在与俄罗斯紧急情况部部长普奇科夫进行视频会议期间表示："已经找到一个黑匣子，搜索地区已经被封锁。"

对于客机失事原因，一名俄执法机构消息人士称，从在失事客机不远处发现的一架其他空中飞行物的残骸判断，该客机可能在空中与一架隶属于俄罗斯邮政的直升机发生过碰撞。但这一说法随后遭到了俄罗斯邮政否认。俄飞行安全专家罗曼诺夫表示，这架客机是于2010年交付使用的，它并不算老旧。目前对客机失事原因无法做出猜测，不排除天气、机组人员失误等可能。



【消息来源：新华社】