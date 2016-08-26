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19:48, 26 八月份 2016 | GMT +6
阿拉木图东南方向149公里处发生地震
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哈通社阿斯塔纳8月26日电，据教育科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿拉木图时间26日19时04分，阿拉木图东南方向149公里处吉尔吉斯斯坦境内发生4.4级地震。震源深度5公里。
阿拉木图市未发现震感。（编译：金桥）
标签:
阿拉木图
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