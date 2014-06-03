中国官方已明确认定呼喊派等14个邪教组织

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，改革开放后，中国的邪教组织逐渐发展起来。据杭州《青年时报》综合《法制晚报》《潇湘晨报》等报道，20世纪80年代，邪教势力大多在偏远地区活动，90年代新生邪教多以中心城市为基地扩张，进入21世纪，当代邪教势力开始出现国际化的趋势。在中国，明确认定的邪教组织共有14个。中共中央办公厅、国务院办公厅文件明确的7个邪教组织

呼喊派 组织情况：李常受于1962年在美国创立，1979年渗透到中国。1983年活动已涉及20个省、自治区的360个县市，蒙骗群众20余万人。 社会危害：李常受妄称"基督是我，我也是基督"。造成此次招远血案的"全能神"教主赵维山曾是该团体的黑龙江骨干。近年来，该组织逐步演变出"常受教""中华大陆行政执事站""被立王""主神教""实际神""东方闪电"等派系。 徒弟会 组织情况：陕西耀县农民季三保于1989年初创立，内部设有总会、小分会、教会点等7级机构。到1995年初，该组织活动已涉及14个省的300多个县，受蒙骗群众35万余人。 社会危害：季三保编造"七步灵程"，自称是"神所立的基督""神的儿子"，可以行神迹奇事，治病救人。该组织骨干制造、散布迷信邪说，致使大量学生辍学，很多群众整天"祷告"，放弃生产，变卖家产，预备"升天"，或有病不求医，因贻误治病而死亡。 全范围教会 组织情况：1984年，河南镇平县人徐永泽在平顶山创立"全范围教会"。最高机构为"全范围议会"，下设7个牧区。至1991年时，该组织活动已涉及15个省、自治区的88个县，蒙骗群众数万人。 社会危害：徐永泽编了《教会基本建造草案》，提出"实现中国文化基督化、全国福音化、教会基督化的国度，与主一同掌权"。一些骨干散布"世界将到尽头，灾难就要降临""信主能治病"等谣言，要求信徒天天聚会时嚎啕大哭。受其影响，很多群众不思工作，一心等待"升天"。 灵灵教 组织情况：江苏淮阴县农民华雪和于1983年创立。该组织形式较为疏松，但有明确分工。至1990年时，该组织活动已涉及13个省、自治区、直辖市，蒙骗群众1.5万余人。 社会危害：华雪和自称是"第二个耶稣、主基督"，是"主耶稣二次道成肉身降临"，称"淮阴就是耶路撒冷"。该组织宣扬"世界末日即将来临，整个人类要毁灭，只有早进‘灵灵教'才能躲过灾难"，致使信徒群众放弃生产，坐等 "世界末日"。 新约教会 组织情况：香港女影星梅绮(江端仪)于1960年创立，后由其女儿张路得继续在台湾传播并建立组织。1964年，该组织另一负责人洪三期在台北高雄县建立新总部和"圣山"。1988年，该组织"石牌教会"负责人左坤另立"耶稣基督血水圣灵全备福音布道团"。目前，该组织活动涉及20个省、自治区、直辖市。 社会危害：梅绮、洪三期、左坤等人均自称"先知"，代表"至高神来执掌王权"，是"神在地上的君"，宣称要"推翻人的国，建立神的国"。 观音法门 组织情况：1988年，英籍华人释清海在台湾创立"观音法门"，活动涉及全国大部分省、自治区、直辖市。1998年5月，骨干许成江另立"圆顿法门"，蔓延到9个省市的20余个县(市)，受蒙骗群众约5000人。 社会危害：释清海标榜自己是"清海无上师"，等同于释迦牟尼、耶稣基督、安拉真主等。从1989年开始，"观音法门"组织成员以旅游、探亲、投资办厂为名，频繁派人进入大陆，发展成员，秘密建立活动点。此外，又多次策动境内信徒到境外参加"法会"或培训，回国后进一步发展邪教组织。 主神教 组织情况："主神教"是另一邪教组织"被立王"的骨干刘家国于1993年创立，活动涉及22个省、市。该组织成员分为"主神""省权柄""各级同工"等7个等级。 社会危害：刘家国自称"主神"，制造、散布"世界末日即将来临，只有信仰‘主神'才能得救，要团结在"主神"四周，终极建立神的王国"等迷信邪说。他还以"赐神灵"为名，强奸妇女19人；以缴纳奉献粮、奉献款为名，诈骗钱财40余万元人民币。 公安部认定和明确的7个邪教组织 被立王 组织情况："呼喊派"骨干吴扬明于1988年创立"被立王"，曾一度在29个省、自治区、直辖市建立活动点500多处，发展信徒数万人。该组织体系分为"父王"(吴扬明)、"服权人"、信徒等5个等级，并制定了严格的戒律。 社会危害：吴扬明利用《圣经》中"被立"一词，自称"被立王"，宣称："世界末日就要到来，只有信‘被立王'才能得救；若不信就要受惩罚，遭到屠杀"。 他先后以诱骗和胁迫手段共奸污成年妇女和幼女数十人。他还要求信徒缴纳"奉献款"，聚敛钱财数十万元。 同一教 组织情况：全称为"世界基督教同一神灵协会"，美籍朝鲜人文鲜明于1954年在韩国釜山创立。 社会危害：该组织规定信徒必须与异性信徒发生两性关系，称此为"洗礼"，由文鲜明为信徒指定婚配，主持跨国大型"集体婚礼"。该组织曾在韩国、美国组织过反共大游行。"同一教"以投资援助、任职任教、文化交流等为名，派遣职员进入中国进行渗透活动。同时极力拉拢、发展我出国职员，指使他们回国后广泛传播"同一教"。 三班仆人派 组织情况："三班仆人派"是河南镇平县人徐文库(又名徐双富)创立，组织成员分为"大仆人""二仆人"等6个等级，建立较严密的组织体系，活动一度涉及18个省、自治区、直辖市。 社会危害：徐文库借用《圣经》神化自己，自称"大仆人"。该组织散布"2000年以前世界有七大灾难，世界末日来到了，"只有‘三班仆人派'才是真理真道"等迷信邪说。近几年来，徐及其骨干以"奉献钱是交给神"等为名，骗取大量钱财 。 灵仙真佛宗 组织情况：1979年美籍华人卢胜彦创立"灵仙真佛宗"，总部设在美国西雅图雷躲寺(又称"灵仙真舍总堂")。1988年开始渗透中国，活动曾一度涉及13个省市。 社会危害：卢胜彦标榜自己为"活佛""佛主"，极端敌视社会主义制度，曾于1989年多次发表公然演讲，攻击党和政府。该组织还在上海、广州、昆明等地设立分支机构，委任主持人，偷运、散发大量该组织书籍和宣传品，发展成员，建立组织。 天父的儿女 组织情况："天父的儿女"又称"爱的家庭"，是由美国人大卫•摩西•白克于1968年在美国创立，其基本单位为"家庭"，最高机构为"皇室"，大卫任"国皇"。该组织从1980年开始渗透中国。 社会危害：攻击一切社会制度和意识形态，宣称"上帝的爱即是性爱"，指使信徒用类似卖淫的方法发展信徒，募捐经费。在"家庭"中实行群居、滥交，甚至提倡儿童性行为。受其影响，境内大多数成员有流氓行为，乱搞两性关系。 达米宣教会 组织情况：韩国人李长林于1988年创立，最高机构为"达米宣教会世界总本部"。1992年初传进中国，活动一度涉及10多个省、自治区、直辖市。 社会危害：该组织以宣扬"末世论"为宗旨，宣称1992年10月28日23时是"世界末日"的开始，届时加进该组织的人将随复活的耶稣一起‘升天'，不信其说教的人将在而后的7年‘大灾难'中受苦"。自1992年以来，该组织频繁派人进入中国，发展成员，建立组织，并指使境内骨干煽动、组织受蒙骗群众搞集体"升天"活动。 世界以利亚福音宣教会 组织情况：韩国人朴叫呼于1980年创立。组织成员分为上帝、总务等5个等级。该组织从1993年传进中国，活动涉及东三省、北京、河北、上海等11个省、市、自治区。 社会危害：朴叫呼自称是最后的先知"以利亚"，要求信徒将其作为"石仙"加以崇拜，称其组织为"石国"。该组织在中国各地建立了聚会点、联络点，并租地建立"石国"聚居村，唆使受蒙骗群众变卖家产，举家移居，共同生活。在"石国"聚居村内，要求他们断尽与外界联系，集中学习邪教教义，不得读报、看电视、听广播。