奥地利14岁男孩被裁定策划恐怖阴谋

哈通社阿斯塔纳5月27日电 据BBC报道,奥地利一名14岁的男孩被法庭裁定策划恐怖主义阴谋罪名成立，被判处拘押8个月，另外1年4个月的判决被缓期执行。

该男孩的罪行还包括策划炸弹袭击奥地利首都维也纳的一个火车站。 这个男孩出生于土耳其，从2007年开始居住在奥地利，去年10月被捕。 检控方说，他与伊斯兰国和基地组织成员有联系，目的就是要前往叙利亚参加战斗。 与其它一些欧洲国家一样，奥地利在阻止伊斯兰国招募年轻人的问题上也同样面临很大的难题。周二，另一名16岁的女孩在维也纳也 同样面临支持伊斯兰国组织的指控。 根据奥地利媒体报道，该男孩的母亲曾试图阻止他不受伊斯兰极端分子宣传的影响，去年还将他送到德国的舅舅家。 去年10月，警方将其逮捕，称他一直在想办法购买化学材料制造炸弹，准备在维也纳的一个火车站引爆炸弹。 之后，他被释放，但是今年年初又再次被拘押，因为他想招募一名12岁的少年参加他的行动。 检控方说，男孩没有对自己的行动表现出任何悔意，不过他的律师称，对男孩幡然悔悟还是保持谨慎乐观态度，因为这个孩子已经明白自己成了极端分子宣传的目标。