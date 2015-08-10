哈通社阿斯塔纳8月10日电 撞脸，指的是在生活中，一些人因为天生或整容等原因，与其他无直接血缘关系的人的容貌惊人的相似的现象。在娱乐圈中，因为穿着、化妆而发生"撞脸"或许还能说情有可原，这也总是明星们想方设法尽力摆脱的"巧合"。但与历史人物"撞脸"，却是无论如何都无法用"巧合"去解释了。

下面就让我们认识一下14位和历史人物"撞脸"的明星，他们的相似程度几乎超过了90%，完全如同一个模子里刻出来般。有人戏言，这几位搞不好就是那些历史人物的投胎转世。 14位与历史人物"撞脸"的明星： 1、基努•里维斯和法国演员保罗•莫奈 2、亚历克•鲍德温和第13任美国总统米勒德•菲尔莫尔 3、詹妮弗•劳伦斯和埃及女演员祖巴耶达赫 4、尼古拉斯•凯奇和一名南北战争时期的田纳西州男子 5、连姆•尼森和卡斯特罗 6、彼得•丁克拉格和唐•塞巴斯提亚诺•德•莫罗 7、史泰龙和罗马教皇格雷戈里九世 8、贾斯汀•汀布莱克和一名不明身份的古代男子 9、凯西•贝茨和27任美国总统威廉•塔夫脱 10、布鲁斯•威利斯和道格拉斯•麦克阿瑟将军 11、休•格兰特和作家奥斯卡•王尔德 12、奥兰多•布鲁姆与画家尼古拉斯•坎皮纳 13、查克•诺里斯和梵高 14、杰克•格里森和罗马皇帝卡利古拉（编译：塔尔）