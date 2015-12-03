美国加州枪击案：至少14人死亡

哈通社阿斯塔纳12月3日 据BBC消息，美国加利福尼亚州圣贝纳迪诺发生枪击案，至少造成14人死亡。

警方表示，事件还造成17人受伤。据报道，枪手曾在一个地区社会服务机构开枪。 最新消息说，警方仍在建筑物中清场，一名枪手的背包据信是爆炸装置。一男一女共两名枪手在现场被发现身亡。他们身穿突击队员服饰，配备突击式步枪和手枪。 警方拘留一名逃离现场的人，但目前仍不确定是否为第三名枪手。 一名联邦调查局（FBI）探员表示，第三名枪手还不知去向。 《洛杉矶时报》和《纽约时报》引述匿名的执法人员称，调查人员相信嫌疑人与受害者"相识"。 早些时候，当地警方发言人说，身穿突击队员服饰的枪手进入大楼然后开枪，至少三名枪击嫌疑人在枪击后乘坐一辆黑色运动型多用途车逃走。 据目击者说，在枪手离开大楼时，楼内人将自己锁在办公室里。

枪击事件发生4小时后，警方在一个居民区包围了一辆黑色运动型多用途车。

美国加利福尼亚州州长布朗（Jerry Brown）表示，这起发生在加州南部圣贝纳迪诺（San Bernardino）一所社会服务机构的枪击是"野蛮的攻击"。

他在声明中说："加州会不遗余力的将凶手绳之以法。"布朗原订要在周三晚上出席国会山庄圣诞树点灯仪式，但州长办公室表示仪式已取消。

美国官方表示，枪手在圣贝纳迪诺的内陆地区中心（Inland Regional Center）至少杀死14人，数十人受伤。

警长节瓦德斯（Vicki Cervantes）称一名嫌犯在与警方的枪战中被击中，而还可能有疑犯在逃。

枪手乘坐的一辆黑色运动型多用途车遭到警察拦截时发生了撞车。武装警力和警车在住宅区将这辆挡风玻璃已破掉的深色运动型多用途车包围了起来。

一名嫌疑人被捕，但是还不清楚他是否同枪击有关，其生死也未知。警方也还从该车上移出第二人，但其身份尚未明晰。 当地警方仍在追击枪击案的凶手。

圣贝纳迪诺郡公共卫生部已经确认，该部门的几名雇员在枪击发生时正身处其中一个社会服务设施内。

美联社（AP）引述美官员的话称；"他们就像在执行任务一样。" 美联社还称，另有一位法务人员在当地时间下午的枪战中受轻伤。

此次枪击也是自2012年12月发生在美国东北部的康乃迪克州枪击案最惨重的案件。2012年的枪击案造成26名成人和儿童的死亡。

公共卫生部在其官方推特（Twitter）上称，由于调查仍在进行当中，且出于对受害人的尊重，他们目前不再公布更多的信息。

当局表示，枪击至少造成了14人死亡，并在圣贝纳迪诺郡的内陆地区中心造成数十人受伤。

公共卫生部表示会向其雇员以及他们的家人提供服务协助。

早些时候，美国联邦调查局表示他们"不清楚这是否是恐怖主义袭击。"BBC在当地的记者表示，还没有迹象显示这是伊斯兰极端主义攻击，但是情况仍然不明。

当地一名记者在推特网站上发帖说许多人从发生枪击的建筑中疏散，那是一个非营利的医疗和健康机构。

据白宫传出的报道说，美国国土安全部官员已经向美国总统奥巴马汇报了圣贝纳迪诺枪击事件，奥巴马要求不断向他汇报案情新进展。

奥巴马说，美国的枪击滥杀已经成了一种世界其他任何地方都没有的现象。他说应该采取措施让美国变得更安全。

当地警方在召开的新闻发布会上说，他们认为嫌疑人不是用手枪，而是用"长枪"射击。警方发言人拒绝进一步透露细节，这意味着枪击武器可能是猎枪或突击型武器。

圣贝纳迪诺是个有20多万人口的城市，位于洛杉矶东部约50英里。被袭击的地区中心位于靠近市中心的地方。