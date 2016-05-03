汇丰银行一季度财报：盈利同比急跌14%

哈通社阿斯塔纳5月3日电 据BBC报答,总部设在英国的跨国银行巨头汇丰银行（HSBC）公布2016年一季度财报，录得税前纯利61亿美元（41.7亿英镑；395亿元人民币），比去年同期猛跌14%。

集团解释这是受到金融市场"极度波动"之累，但汇丰控股行政总裁欧智华（Stuart Gulliver）称，汇丰"在艰难的市场环境之下仍能保持灵活"。

市场此前已预计汇丰一季度盈利将会大跌，星期二（5月3日）公布的数据实际上优于市场预期。汇丰控股在香港和倫敦的股价走高。

稍早前，汇丰已经宣布冻结涨薪和停止招聘，以2017年年底为目标节约开支。市场观望汇丰会否进一步出台更多开源节流措施。

财报指出，自2015年底，汇丰透过收缩世界各地业务，将员工总量减少将近1000人，但同时为合规部门等增聘了1800余人，目前仍有超过25.4万雇员。

根据财报，汇丰一季度经调整盈利为139亿美元，同比下跌4%。

汇丰称其亚太区业务正在稳步增长，其中包括扩大中国国内并购、债务资本市场和银团贷款领域的市场占有额。

尽管于1993年将总部从香港迁往伦敦，亚洲至今仍然是汇丰主要的盈利来源。

除了汇丰，瑞士联合银行（UBS）今年一季度税前盈利为9.78亿瑞士法郎（10.3亿美元67亿元人民币），同比下跌64%。

然而，法国巴黎银行（BNP Paribas）同期录得税前盈利26亿欧元（30亿美元；195亿元人民币）。