日本将禁止14天内在印度等三国停留过的外国人入境

哈通社/努尔苏丹/5月13日-- 环球网援引共同网消息称，日本政府12日正式宣布，将禁止在抵达日本前14天内在印度、尼泊尔或巴基斯坦三国停留过的外国人入境。

据报道，这项措施将于14日生效。日本永久居民及其家人、日本国民的配偶或子女，如果是13日之前离开日本并且持有重新入境许可，则可以免于禁令。此外，具有特殊永久居民身份的外国人也可以免于禁令。

另据台湾«三立新闻网»报道，日本厚生劳动大臣田村宪久表示，截至10日，日本境内已检出70例印度变种病毒株，其中有66例在机场检出，另有4例在其他地方检出。

共同社报道提到，目前，来自包括印度、尼泊尔和巴基斯坦三国在内的约35个国家及地区的日本公民及外国居民都需要提交新冠病毒检测阴性证明。来自印尼巴三国的人需要接受6天隔离，而名单上其他国家和地区则需进行3天隔离。

度新冠疫情持续严峻。据印度卫生部5月12日最新数据，过去24小时内，印度新增新冠确诊病例348421例，累计确诊病例23340938例；新增死亡病例4205例，累计死亡病例254197例。