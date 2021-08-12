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    09:35, 12 八月份 2021 | GMT +6

    突厥斯坦国际机场现已开通14条国内国际航线

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    哈通社/突厥斯坦/8月12日 – 自去年12月正式投入运营以来，突厥斯坦国际机场迄今已开通了14条国际和国内航线。其中3条为国际航线，分别飞往土耳其伊斯坦布尔、吉尔吉斯比什凯克和乌兹别克斯坦塔什干。

    这14条航线如下：

    1）突厥斯坦-伊斯坦布尔 每周四个航班（周一、周五、周六、周日）

    2）突厥斯坦-比什凯克 每周两个航班（周一、周四）

    3） 突厥斯坦-塔什干 每周个航班（周一、周四）；

    4）突厥斯坦-努尔苏丹 每周七个航班；

    5）突厥斯坦-阿拉木图 每周五个航班（周一、周三、周四、周五、周日）；

    6）突厥斯坦-库斯塔奈 每周三个航班（周一、周三、周五）；

    7）突厥斯坦-塞梅 每周三个航班（周一、周三、周五）；

    8）突厥斯坦-阿特劳 每周三个航班（周一、周三、周五）；

    9）突厥斯坦-卡拉干达 每周三个航班（周二、周四、周日）；

    10）突厥斯坦-阔科舍套 每周三个航班（周二、周四、周日）；

    11）突厥斯坦-阿克托别每周三个航班（周二、周四、周日）；

    12）突厥斯坦-阿克套 每周三个航班（周三、周六、周日）；

    13）突厥斯坦-巴甫洛达尔 每周三个航班（周三、周六、周日）；

    14）突厥斯坦-乌拉尔 每周两个航班（周二、周六）；

    3条国际航线当中，飞往土耳其的突厥斯坦-伊斯坦布尔航线由土耳其航空公司（Turkish Airlines）和哈萨克斯坦飞狮航空公司（Fly Arystan）运营；

    飞往吉尔吉斯的突厥斯坦-比什凯克航线以及飞往乌兹别克斯坦的突厥斯坦-塔什干航线由飞狮航空公司（Fly Arystan）运营。

    国内航线当中，除飞往努尔苏丹和阿拉木图的航线由飞狮航空公司（Fly Arystan）运营外，其余航线均有斯卡特航空公司（SCAT）运营。

    哈萨克航空公司（Qazaq Air）计划在近期开通突厥斯坦-塔勒德库尔干的新航线。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

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    社会 突厥斯坦州 黄金储备 交通运输 交通
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