联合国报告：十年气候恶化导致14%的珊瑚礁消失

哈通社/纽约/10月6日 —— 据联合国新闻处消息，周二公布的一份受到联合国支持的报告显示，2009年至2018年间，海洋温度的持续上升导致全球14%的珊瑚礁遭到破坏——比澳大利亚珊瑚礁的总面积还多。

在《第六次世界珊瑚状况:2020年报告》中，由联合国环境规划署资助的全球珊瑚礁监测网络的专家收集了来自73个国家的300多名科学家的数据，时间跨度为40年，包括200万次单独观测。

报告揭示了珊瑚覆盖率的急剧下降几乎总是与海面温度的快速上升相对应，这表明它们容易受到温度峰值的影响。报告认为随着地球继续变暖，这种现象可能会增加。

无价的生态系统

报告称，充满活力的水下珊瑚城市（underwater coral cities）支持多达800种不同种类的硬珊瑚，是25%以上海洋生物的家园。

软珊瑚在崎岖的硬珊瑚山脉中弯曲摇摆，为鱼类、蜗牛和其他海洋生物提供了额外的家园。

珊瑚礁拥有世界上所有生态系统中最高的生物多样性，使它们成为地球上最复杂和最有价值的生物之一。

珊瑚漂白

然而，当海水变得过于温暖时，珊瑚会释放出色彩斑斓的微藻，变成骨骼般的白色。有些会在漂白前，通过自然生成一层霓虹色素保护层而发光。

《珊瑚礁现状》报告解释说:“漂白可以被认为是‘珊瑚矿中的金丝雀’的海洋版本，因为它显示了珊瑚对危险和致命条件的敏感性。”

藻类接管

从珊瑚到藻类为主的珊瑚礁的转变，降低了这些栖息地的建筑复杂性和结构完整性，使它们的生物多样性降低，为人类提供的商品和服务减少。

根据该报告，自2010年以来，硬珊瑚覆盖率稳步下降，最严重的影响发生在南亚、澳大利亚、太平洋、东亚、西印度洋、海湾和阿曼湾。

重视珊瑚

报告称，尽管100多个国家的珊瑚礁仅覆盖了0.2%的海底，但它们支撑着数亿人的安全、海岸保护、福祉、粮食和经济安全。

它们提供的商品和服务的价值，估计为每年2.7万亿美元，其中包括360亿美元的珊瑚礁旅游。

然而，珊瑚礁正受到气候变化、海洋酸化和陆地污染的威胁；以及来自农业、海洋污染和过度捕捞的沉积物。

报告指出，“维护珊瑚礁生态系统的完整性和复原力对于全世界热带沿海社区的福祉至关重要，也是实现2030年可持续发展议程下可持续发展目标的解决方案的重要组成部分”。

珊瑚礁恢复

报告指出，尽管存在这些悲观的评估，珊瑚礁仍有希望。它们非常有韧性，在没有大规模干扰的情况下可以恢复。

经过1998年的大规模珊瑚漂白事件后，硬珊瑚覆盖率在十年内回升到1998年之前的水平。

报告表示，“如果我们通过全球合作阻止和扭转海洋变暖，我们就创造了一个悬崖勒马的机会。然而，拯救世界珊瑚礁需要雄心勃勃、立竿见影、资金充足的气候和海洋行动”。

今年标志着联合国海洋科学促进可持续发展十年和联合国生态系统恢复十年的开始，这两个运动旨在通过科学进步帮助保护我们的海洋，并恢复地球日益衰退的生态系统。

此外，政治领导人将于星期一（10月11日）和明年4月25日至5月8日出席《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议。

在那里，世界各国政府将通过谈判争取达成一个2020年后全球生物多样性框架，以规划未来十年人类将如何与自然和谐相处。