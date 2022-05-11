哈萨克斯坦和土耳其官方代表团签署14份合作文件

哈通社/努尔苏丹/5月11日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对土耳其进行的国事访问框架下，哈萨克斯坦和土耳其官方代表团成员签署14份合作文件。

哈萨克斯坦和土耳其代表团签署的14份文件为：

1. 哈萨克斯坦共和国文化和体育部与土耳其共和国国家档案局合作议定书；

2. 哈萨克斯坦共和国新闻和社会发展部和土耳其共和国总统办公厅直属通讯部之间的大众媒体领域合作备忘录；

3. 哈萨克斯坦共和国政府和土耳其共和国政府间国际联运协议；

4. 哈萨克斯坦共和国和土耳其共和国之间的服务贸易协定的技术任务；

5. 哈萨克斯坦共和国政府和土耳其共和国政府间关于组织信息交流和简化海关管制程序协议；

6. 哈萨克斯坦共和国生态、地质和自然资源部林业和野生动物委员会与土耳其共和国农林部林业总局在林业领域的谅解备忘录；

7. 哈萨克斯坦共和国政府和土耳其共和国政府关于植物检疫和保护工作合作协定；

8. 哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部与土耳其共和国工业和技术部在信息技术领域的合作备忘录；

9. 哈萨克斯坦共和国政府和土耳其共和国政府关于军事情报工作合作议定书；

10. 哈萨克斯坦共和国政府和土耳其共和国政府在军事档案、军事历史、博物馆研究和军事出版物领域合作议定书；

11. 哈萨克斯坦共和国政府和土耳其共和国政府教育领域合作协定；

12. 哈萨克斯坦共和国文化和体育部与土耳其共和国文化和旅游部在电影拍摄方面的谅解备忘录；

13.哈萨克斯坦共和国新闻和社会发展部和土耳其共和国青年与体育部在青年政策领域的谅解备忘录；

14. 哈萨克斯坦共和国生态、地质和自然资源部与土耳其环境、城市规划和气候变化部之间关于环境保护领域合作的谅解备忘录。

根据早前报道，应土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日乘坐专机飞抵土耳其首都安卡拉，开始对该国进行国事访问。

托卡耶夫对土耳其进行的国事访问框架下，10日对土耳其共和国创始人、土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克陵墓敬献花篮。

土耳其总统雷杰普·埃尔多安10日在总统府为到访的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行了隆重的欢迎仪式。随后，两国总统开始了大小范围会谈。

【编译：阿依波塔】