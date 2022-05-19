哈萨克斯坦中学生已在世界中学生运动会上夺得14枚奖牌

哈通社/努尔苏丹/5月19日 -- 由国际中学生体育联合会主办的第19届世界中学生夏季运动会（世中运）于5月14日在法国诺曼底开幕。

哈萨克斯坦今年是首次派团参加这一世界性运动会。

在大赛的前三天中，哈萨克斯坦代表团共斩获了14枚奖牌。其中8枚为金牌，3枚银牌和3枚铜牌。

据哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊玛汗别托夫消息，哈国运动员们在柔道、跆拳道和游泳项目中夺金，而银牌和铜牌则来自田径、柔道、跆拳道项目路。

部长向所有获奖的青少年运动员们表示祝贺，并强调，每一枚奖牌«都是刻苦训练和坚持的结果»。

他还向教师和训练员们在指导学生训练过程中付出的努力表示了感谢。

由国际中学生体育联合会主办的第19届世界中学生夏季运动会（世中运）于5月14日至22日在法国诺曼底举行。作为国际中学生综合性运动会，本次世中运共设包括射箭、田径在内的20个大项，预计将有来自70个国家的3500多名年龄在16~18岁的中学生参加大赛。

哈萨克斯坦代表团今年将首次参加这一赛事。哈国代表团成员共296人，其中234人为运动员，49人为教练员，9人为评委，4人为部门官员。

哈萨克斯坦代表团运动员们将在本次世中运中，参加羽毛球、3x3篮球、拳击、自由式摔跤、女子摔跤、希腊罗马式摔跤、柔道、田径、乒乓球、定向越野、游泳、沙滩排球、橄榄球、体操、射箭、跆拳道、击剑、艺术体操共18个项目奖牌的角逐。

【编译：木合塔尔·木拉提】